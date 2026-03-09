Gli highlights di Verissimo del 7 e dell'8 marzo





Dalla fine del matrimonio di Manuela Arcuri alla separazione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vista dal figlio Davide: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 7 e domenica 8 marzo.

Paolo Del Debbio ha rivelato di essere single, ma di cercare l'amore: "Mi è tornata una gran voglia di amare ed essere amato".

Sara Conti e Niccolò Macii hanno annunciato a Verissimo che non parteciperanno ai Mondiali di pattinaggio: "In questo momento non ci sono i presupposti". Paola Caruso ha annunciato di essere una delle concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip.

Serena Brancale ha rivelato che le piacerebbe diventare mamma. Anche Arianna Fontana ha affermato che in futuro vorrebbe avere un figlio con il marito Anthony Lobello. Gabriel Garko invece ha smentito le voci secondo cui avrebbe voluto diventare papà: "Ho quasi 54 anni, ormai ho perso il treno".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 7 e domenica 8 marzo.