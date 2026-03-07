Manuela Arcuri parla per la prima volta della separazione da Giovanni Di Gianfrancesco, a cui era legata dal 2010 e con cui ha avuto il figlio Mattia. "È stato difficile, però abbiamo preso questa decisione perché purtroppo nella vita le cose cambiano. Non me lo sarei mai immaginata. Ho sempre creduto nella famiglia, per me era importantissima", afferma l'attrice, 49 anni.



Dei motivi che hanno portato alla separazione, Manuela Arcuri dice: "Ci siamo allontanati come coppia. Mancavano quelle attenzioni di cui entrambi abbiamo bisogno. Ci siamo dati troppo per scontati". L'attrice assicura che non ci siano state terze persone che hanno contribuito a porre fine al loro matrimonio: "Non ci siamo resi conto che ci stava sfuggendo di mano il nostro matrimonio. L'errore è stato non parlarne. Quando ne abbiamo parlato era tardi. Ci siamo separati per dare una fine a un rapporto che stavamo trascinando. Eravamo genitori e dentro casa più amici che marito e moglie".