Manuela Arcuri: "Sono stata tradita da alcuni amici"

Manuela Arcuri chiarisce il significato del suo messaggio pubblicato sui social. "Chi ti ama veramente: non ti usa, non ti ferisce, non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta", aveva scritto l'attrice, 49 anni. A Verissimo spiega: "Sono stata tradita da un gruppo di amici, che per me erano importanti".



"Quando ho parlato della crisi del mio matrimonio con delle amiche, mi sono confidata, alcune di loro si sono avvicinate a Giovanni - aggiunge Manuela Arcuri -. Altri amici si sono allontanati, mi hanno voltato le spalle. Tutto questo mi ha ferita tantissimo e ha coinciso con il periodo della mia separazione".