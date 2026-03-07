Michele Bravi: "Sono contrario alla narrativa che a Sanremo è tutto sempre bellissimo"

Michele Bravi chiarisce a Verissimo le sue dichiarazioni sul dietro le quinte di Sanremo. "Falsi, ma è falso, mai vero. Io non dirò altro, ma lì dietro succedono tante cose", il cantante, 31 anni, aveva risposto così a una domanda sul "bel clima" che ci sarebbe stato tra i cantanti in gara al Festival. A Verissimo spiega con ironia e leggerezza: "Non succede nulla di sconvolgente. Cose semplici, di elettricità".



"Sono contrario alla narrativa secondo cui tutto è sempre bellissimo. Su 30 persone è normale che non si vada d'accordo con tutti", aggiunge Michele Bravi, che assicura che non accadano solo cose negative: "Ci sono anche gossip belli".



A Verissimo Michele Bravi ha ripercorso la sua storia, anche sentimentale: "Ho sempre invidiato quelli che dicono: 'Ho sempre lasciato io'. A me hanno sempre lasciato perché forse sono un po' pesante". Oggi però il cantante ha ritrovato l'amore: "Oggi sono sereno e felice".