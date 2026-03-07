Paolo Del Debbio: "Sono single, ma cerco l'amore"

Paolo Del Debbio parla a Verissimo dell'amore oggi e rivela di non avere il cuore impegnato: "Sono single da due o tre anni".



"Ho avuto una storia finita male, una brutta esperienza di tanta sofferenza. Per un po' non ho avuto voglia", spiega il giornalista e conduttore, 68 anni. Oggi però Paolo Del Debbio è pronto a riaprire il suo cuore all'amore: "Ora mi è tornata una gran voglia di amare ed essere amato".

Papà di Maddalena (1989) e Sara (1992), Paolo Del Debbio ha parlato a Verissimo anche dell'amore per le sue figlie: "Mi sono dedicato molto a loro. Ho passato molto tempo con le mie figlie e, quando posso, lo passo ancora. I miei fine settimana erano dedicati a loro".