Davide Bonolis parla a Verissimo della separazione dei suoi genitori Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, avvenuta nel 2023 dopo 26 anni d'amore. "Quando due genitori si separano, un figlio non la vive mai bene. Mamma e papà sono stati molto bravi, perché per noi figli è come se non si fossero mai separati. Mangiamo insieme, viaggiamo insieme. Siamo ancora una famiglia unitissima", afferma il secondogenito della coppia.



"Essendo l'unico figlio maschio, ho cercato di portare un po' di equilibrio. Ho cercato di unire un po' tutta la famiglia", aggiunge Davide Bonolis, 21 anni. E spiega: "All'inizio volevo sapere chi fosse il nuovo compagno di mia mamma, infatti sono stato il primo a conoscere Angelo (Madonia ndr). Dopo sono stato io a parlarne con papà. Credo che lui ci sia rimasto un po' male, come è normale che sia. Ho cercato di stare vicino a entrambi perché voglio bene a entrambi".



Del suo rapporto con il compagno di sua mamma Sonia Bruganelli, 52 anni, Davide dice: "Angelo è una bravissima persona". Per quanto riguarda papà Paolo Bonolis, 64 anni, il calciatore rinnova l'appello: "Spero che trovi una persona anche lui".