Andreas Muller sul trasloco nella nuova casa: "È tosta"

Tramite una serie di video pubblicati sulle sue storie Instagram, Andreas Muller racconta sui social l'inizio di una nuova fase della sua vita. Il ballerino ha ufficialmente iniziato il trasloco che lo porterà a vivere in una nuova casa insieme alla sua famiglia.

"Il trasloco. Non un trasloco qualunque. Il trasloco", scrive a corredo di una clip nella quale mette alcuni effetti personali in uno scatolone. "Sembrerà banale ma è tosta", commenta in un altro video nel quale si vede la camera da letto con delle scatole impacchettate. In questa nuova fase della vita, al fianco di Andreas Muller ci sarà la moglie Veronica Peparini, fotografata in una precedente storia Instagram: "Non sa se ridere o piangere. Anche perché solo noi sappiamo cosa ci aspetta nelle prossime settimane!", scrive il ballerino nel pubblicare la foto.

Anche in questa nuova avventura, insieme ad Andreas e Veronica, come sempre, ci sono le loro due gemelline Penelope e Ginevra, nate a marzo del 2024. "Ma dopo questa lunga maratona il traguardo sarà stupendo", scrive Andreas Muller in un video nel quale inquadra una delle sue bimbe.

A inizio 2026, Andreas Muller aveva condiviso con i fan il racconto sul periodo che stava vivendo con Veronica Peparini: "Abbiamo venduto casa (perché i soldi non cadono dal cielo) e ora aspettiamo di entrare nella nuova (manca ancora un po')".

