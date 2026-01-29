Andreas Muller, il video-diario sui social: “Abbiamo venduto casa perché i soldi non cadono dal cielo”

"Abbiamo venduto casa (perché i soldi non cadono dal cielo) e ora aspettiamo di entrare nella nuova (manca ancora un po')": inizia così il racconto di Andreas Muller sulla nuova fase della vita che sta vivendo con Veronica Peparini e le loro due gemelline Penelope e Ginevra, nate a marzo del 2024.



"Siamo due bravi genitori, le nostre bimbe crescono (fanno anche le pazze, sì) e abbiamo imparato a gestire il tempo rendendolo prezioso e unico (sono stupende e credo abbiano i ricci più belli d’Italia)", aggiunge il ballerino, 29 anni.



"La mia attività sta andando benissimo, sogno ad occhi aperti e tante idee mi frullano per la testa, ma bisogna rimanere con i piedi per terra, per il momento sono già fortunato a 29 anni (quest’anno 30 sì, ma non voglio ancora dirlo) ad aver realizzato più di quanto immaginassi", afferma Andreas Muller, che ripercorre in una serie di video alcuni momenti di questo periodo, spiegando con ironia: "Veronica ha iniziato ad acquistare Pokemon. Ho ripreso i miei allenamenti perché con l’apertura dell’attività mi sono un po' lasciato andare per qualche mese, ma devo tenermi stretto il titolo di 'dilf', quindi nel giro di qualche settimana mi sentirò di nuovo un toro".



"Dicono sia un anno buono per i gemelli, ma a me va già più che bene, quindi ho un po' paura. Che altro? So solo che la vita, da quando stiamo insieme, è una figata", conclude Andreas Muller che usa spesso i social per raccontare ai follower la sua vita o condividere delle riflessioni.



Di recente, il ballerino aveva condiviso un duro sfogo contro chi critica la sua storia con Veronica Peparini e le loro figlie: "Ho vinto Amici grazie a Veronica Peparini? Credo, ovviamente, che non abbia mai avuto questo potere e credo soprattutto che la mia vittoria è accaduta sotto gli occhi di tutti. Io di Veronica mi sono innamorato perché mi piace. Io capisco che siete abituati a coppie che nascono e scoppiano, a gossip, a matrimoni inutili, a finzioni sui social, ma se io mi sono innamorato della 'vecchia', come dite voi, è una colpa? La cosa più importante è che con Veronica ho avuto le mie figlie, che a detta vostra sono oscene, brutte, hanno dei problemi, non si possono guardare. Io capisco criticare il personaggio, il talento, dal momento in cui ho scelto di partecipare a un programma ed essere sotto gli occhi di tutti, ma arrivare addirittura a parlare male di due bambine: ragazzi, secondo me siete rovinati".



Ospiti a Verissimo, Veronica Peparini, 54 anni, e Andreas Muller, 29 anni, avevano parlato proprio delle critiche ricevute nel corso della loro relazione. "Ancora oggi c'è il commentino cattivo, però chi se ne importa. Noi abbiamo pensato sempre a noi e a quello che ci faceva stare bene, com'è giusto che sia. Tante persone ci hanno sostenuti, anche ad Amici ci hanno sostenuti e questa è una grande forza. Quindi chi se ne importa di quei pochi che dicono cattiverie", aveva detto la coreografa. Il ballerino aveva aggiunto: "Capisco che sia facile giudicare una storia come se fosse un film che vedi sui social. Capisco anche che non si può piacere a tutti. Però quando hai dalla tua parte la famiglia - i genitori, i figli -, ti senti completo, tutto il resto è un contorno. Chi ti apprezza bene, chi non ti apprezza amen".