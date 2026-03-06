Cecilia Rodriguez con la figlia Clara Isabel e la mamma Veronica Cozzani

Cecilia Rodriguez festeggia i 63 anni della mamma Veronica Cozzani condividendo su Instagram una tenera dedica. "A te che mi insegni ogni giorno il vero senso della famiglia, buon compleanno. Ti amo con tutto il mio cuore mamma", scrive Cecilia a corredo di una foto che la ritrae insieme alla figlia Clara Isabel, nata lo scorso 15 ottobre, e alla madre. Anche Veronica Cozzani celebra il suo compleanno sui social, condividendo un autoscatto accompagnato dalle parole: "E sono arrivati i 63! Andiamo avanti!".

Di recente anche Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez e padre della piccola Clara Isabel, aveva pubblicato su Instagram un tenero momento che riguardava uno dei suoi genitori, il padre Francesco Moser. In uno scatto in bianco e nero, si vedeva il nonno tenere in braccio la nipotina Clara Isabel. "Con il nonno Checco", aveva scritto Ignazio Moser a corredo della foto.