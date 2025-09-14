Mediaset Infinity logo
14 settembre 2025

Cecilia Rodriguez: "Per cinque anni ho sperato di rimanere incinta naturalmente"

La modella e influencer parla del difficile percorso per diventare mamma: "Ci sono stati momenti duri. Volevo che succedesse tutto in modo naturale"

Cecilia Rodriguez parla a Verissimo del difficile percorso per diventare mamma. "Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri. Non avrei mai pensato che mi potesse succedere qualcosa del genere", afferma l'influencer e modella, 35 anni. Cecilia Rodriguez spiega anche perché ha aspettato diversi anni prima di decidere di affrontare il percorso di fecondazione assistita: "Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere". È stato poi il parere di un medico a convincerla a provare la Pma: "Un dottore mi ha fatto capire che stavo perdendo tempo e che non era detto che poi ci sarei riuscita, nel momento in cui avrei provato con la fecondazione. Mi sono decisa a provarci perché era un desiderio molto grande. Per fortuna è andata bene dalla prima volta".

Oggi Cecilia Rodriguez sta vivendo con grande gioia la sua prima gravidanza: "Clara Isabel dovrebbe nascere a metà ottobre. Ci siamo quasi. Ho aspettato tanto questo momento, l'ho desiderato tanto". L'influencer spera in un parto naturale: "Vorrei fare questa esperienza, poi non si sa mai".

