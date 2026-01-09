Alessandra Amoroso, il dolce video con la figlia Penelope

Alessandra Amoroso, 39 anni, ha condiviso con tutti i suoi follower un tenero momento insieme alla sua piccola Penelope, prima figlia nata lo scorso settembre.

Nel video condiviso nelle storie Instagram, vediamo la cantante mentre balla insieme alla figlia. "Fuori piove", scrive Amoroso nella storia e disegna un cuore accanto alla loro immagine.



Alessandra Amoroso aveva raccontato le emozioni della gravidanza nello studio di Verissimo: "Diventare mamma era un po' il mio sogno, poi sono successe delle cose nella mia vita. Sono contenta che arrivi all'età di 39 anni, sono una donna più matura, più consapevole, mi sento più focalizzata".