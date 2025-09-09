Alessandra Amoroso è diventata mamma: è nata Penelope Maria

Alessandra Amoroso è diventata mamma. La cantante, 39 anni, ha annunciato sui social la nascita di Penelope Maria, prima figlia avuta con il compagno Valerio Pastore. "Quando sei nata c'era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria", ha scritto la cantante su Instagram, a corredo dei primi scatti che ritraggono la nuova arrivata, venuta alla luce sabato 6 settembre. Alessandra Amoroso ha proseguito ringraziando le persone che l'hanno accompagnata in questo percorso. "Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d'amore".

Alessandra Amoroso ha annunciato di essere in attesa di una bambina lo scorso febbraio: "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta, saltella e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite". Dopo un'estate in tour con il pancione, è arrivata anche la proposta di matrimonio sul palco di Lecce.

Ospite a Verissimo, Alessandra Amoroso aveva parlato della prima gravidanza: "Diventare mamma era un po' il mio sogno, poi sono successe delle cose nella mia vita. Sono contenta che arrivi all'età di 39 anni, sono una donna più matura, più consapevole, mi sento più focalizzata".