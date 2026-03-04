Aryna Sabalenka si sposa: la proposta di matrimonio di Georgios Frangulis

Aryna Sabalenka sposerà Georgios Frangulis. La tennista bielorussa, numero uno del mondo nel ranking Wta, ha detto sì al compagno. "Io e te, per sempre", ha scritto Aryna Sabalenka, 27 anni, pubblicando il video della proposta di matrimonio arrivata sul campo dell'Indian Wells Open. "Posso finalmente chiamarlo in un altro modo: fidanzato", ha aggiunto la tennista, soprannominata la tigre bielorussa, pubblicando altri scatti della proposta.