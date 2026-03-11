Federica Pellegrini mostra il pancione di 35 settimane

Legati dal 2019, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati nel 2022. Nel 2024, sono diventati genitori di Matilde. A dicembre del 2025, hanno annunciato che diventeranno genitori per la seconda volta di una bambina.

Ospiti a Verissimo, avevano condiviso le emozioni della nuova dolce attesa. "Sono molto contento. Preoccupato, ma molto contento. Sono contento che nostra figlia Matilde abbia una sorellina, anche se sarò in minoranza", aveva detto l'allenatore, 43 anni.



La campionessa aveva rivelato che il parto è previsto a inizio aprile: "Farò un parto cesareo programmato. L'altra volta è stato tosto anche per la bambina. Ho fatto un parto cesareo d'urgenza. Questa volta sappiamo già come andrà".