Nata a Milano nel 1989, Rose Villain - all'anagrafe Rosa Luini - è figlia dell'imprenditore Franco Luini e di Fernanda Melloni, scomparsa nel 2017. Alla mamma l'artista ha dedicato la canzone Monet, realizzata insieme a Elisa. Ospite a Verissimo, Rose Villain aveva ricordato la madre con queste dolci parole: "Mia mamma è forse una delle ragioni per cui io ho iniziato a fare musica perché lei cantava. Da quando ero in culla c'era sempre musica in casa. Lei mi ha sempre spronato a seguire il sogno. Non hai mai l'età giusta per perdere un genitore, è stata dura. Cerco sempre di vedere un lato positivo in tutto, adesso ho un angelo che mi accompagna in questa avventura".