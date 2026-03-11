Rose Villain diventerà mamma. La cantante, 36 anni, ha annunciato con il video di una nuova canzone di essere in attesa del primo figlio, insieme al marito Sixpm, nome d'arte del produttore Andrea Ferrara, 37 anni. Nel videoclip anche le reazioni delle persone vicine alla coppia alla notizia della gravidanza.
Nata a Milano nel 1989, Rose Villain - all'anagrafe Rosa Luini - è figlia dell'imprenditore Franco Luini e di Fernanda Melloni, scomparsa nel 2017. Alla mamma l'artista ha dedicato la canzone Monet, realizzata insieme a Elisa. Ospite a Verissimo, Rose Villain aveva ricordato la madre con queste dolci parole: "Mia mamma è forse una delle ragioni per cui io ho iniziato a fare musica perché lei cantava. Da quando ero in culla c'era sempre musica in casa. Lei mi ha sempre spronato a seguire il sogno. Non hai mai l'età giusta per perdere un genitore, è stata dura. Cerco sempre di vedere un lato positivo in tutto, adesso ho un angelo che mi accompagna in questa avventura".
Dopo la maturità, Rose Villain si trasferisce a Los Angeles, dove studia musica e canto e forma la sua prima band, chiamata The Villains, come quello che sarebbe stato poi il suo nome d'arte. Dopo Los Angeles, Rose si trasferisce a New York dove incontra Sixpm che diventerà il suo compagno e produttore. Proprio nella Grande Mela, la coppia si sposa nel 2022. A proposito del matrimonio con suo marito, a Verissimo la cantante ha condiviso le sue emozioni: "Ci siamo sposati a New York a maggio del 2022. È stato un matrimonio rock, io avevo un vestito corto. Lui è un musicista, scriviamo insieme le canzoni. L'ho conosciuto per lavoro. È un artista, pazzo, ma anche dolce e sensibile".