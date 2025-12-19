Federica Pellegrini annuncia la gravidanza

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta

Diventata mamma per la prima volta a gennaio del 2024 con la nascita di Matilde, Federica Pellegrini è legata a Matteo Giunta dal 2019. La coppia si è sposata il 27 agosto 2022 a Venezia . Ospite a Verissimo, la campionessa aveva condiviso le emozioni del giorno del matrimonio: "Eravamo felici ed eravamo proprio noi. Abbiamo voluto una cerimonia semplice, con le persone a cui vogliamo bene. Ma anche l'ingresso e l'uscita dalla chiesa è stato emozionante, sono stata accompagnata da cori da stadio durante tutto il percorso".

Qualche giorno prima dell'annuncio della gravidanza, Federica Pellegrini aveva pubblicato uno scatto dall'ospedale insieme alla figlia. "È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi. Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava. L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura", aveva spiegato la campionessa.

Qualche giorno dopo la pubblicazione del post, Federica Pellegrini aveva rassicurato i fan rendendo note le dimissioni della piccola dall'ospedale: "Siamo a casina e Matilde sta molto meglio".