Sandro Tonali e Giulia Pastore sono diventati genitori: è nato Leonardo

Sandro Tonali e Giulia Pastore sono diventati genitori. Il calciatore e la moglie, entrambi 25enni, hanno annunciato la nascita del primo figlio. "Siamo nati con te amore nostro. Benvenuto al mondo piccolo Leonardo. Ti amiamo alla follia", ha scritto la coppia sui social, mostrando i primi istanti insieme al piccolino.

Legati dal 2019, Sandro Tonali e Giulia Pastore si sono sposati lo scorso luglio. Un mese dopo hanno reso noto che sarebbero diventati genitori: "Tre cuori, un sogno e un minuscolo paio di scarpe in attesa di essere riempito". Il primo figlio della coppia è nato l'8 gennaio del 2026.