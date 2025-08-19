Sandro Tonali e Giulia Pastore diventeranno genitori: "Tre cuori, un sogno"
Dopo il matrimonio avvenuto a luglio, la coppia ha annunciato l'arrivo del primo figlio a gennaio 2026
Sandro Tonali e Giulia Pastore diventeranno genitori. Dopo essersi uniti in matrimonio a luglio davanti a circa 200 invitati tra parenti e amici, il giocatore del Newcastle Utd e l'influencer hanno condiviso la lieta notizia sui social. "Tre cuori, un sogno e un minuscolo paio di scarpe in attesa di essere riempito", scrive la coppia su Instagram, a corredo di alcuni scatti in cui mostrano il pancino di Giulia, l'ecografia e il primo completino da calcio del primogenito, che dovrebbe nascere a gennaio 2026.
Legati dal 2019, Sandro Tonali e Giulia Pastore avevano annunciato le nozze lo scorso marzo, condividendo sui social l'immagine dell'anello con cui il calciatore aveva avanzato la proposta alla sua compagna. Quindi, la coppia era convolata a nozze a Cernobbio, con una cerimonia a cui avevano partecipato alcuni colleghi del calciatore tra cui Gigi Buffon, accompagnato dalla moglie Ilaria D'Amico.
