Sandro Tonali e Giulia Pastore diventeranno genitori. Dopo essersi uniti in matrimonio a luglio davanti a circa 200 invitati tra parenti e amici, il giocatore del Newcastle Utd e l'influencer hanno condiviso la lieta notizia sui social. "Tre cuori, un sogno e un minuscolo paio di scarpe in attesa di essere riempito", scrive la coppia su Instagram, a corredo di alcuni scatti in cui mostrano il pancino di Giulia, l'ecografia e il primo completino da calcio del primogenito, che dovrebbe nascere a gennaio 2026.

Sandro Tonali e Giulia Pastore (Instagram_@sandrotonali)

Legati dal 2019, Sandro Tonali e Giulia Pastore avevano annunciato le nozze lo scorso marzo, condividendo sui social l'immagine dell'anello con cui il calciatore aveva avanzato la proposta alla sua compagna. Quindi, la coppia era convolata a nozze a Cernobbio, con una cerimonia a cui avevano partecipato alcuni colleghi del calciatore tra cui Gigi Buffon, accompagnato dalla moglie Ilaria D'Amico.