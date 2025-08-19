Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'ANNUNCIO
19 agosto 2025

Sandro Tonali e Giulia Pastore diventeranno genitori: "Tre cuori, un sogno"

Dopo il matrimonio avvenuto a luglio, la coppia ha annunciato l'arrivo del primo figlio a gennaio 2026

Condividi:

Sandro Tonali e Giulia Pastore diventeranno genitori. Dopo essersi uniti in matrimonio a luglio davanti a circa 200 invitati tra parenti e amici, il giocatore del Newcastle Utd e l'influencer hanno condiviso la lieta notizia sui social. "Tre cuori, un sogno e un minuscolo paio di scarpe in attesa di essere riempito", scrive la coppia su Instagram, a corredo di alcuni scatti in cui mostrano il pancino di Giulia, l'ecografia e il primo completino da calcio del primogenito, che dovrebbe nascere a gennaio 2026.

Sandro Tonali e Giulia Pastore
Sandro Tonali e Giulia Pastore (Instagram_@sandrotonali)

Legati dal 2019, Sandro Tonali e Giulia Pastore avevano annunciato le nozze lo scorso marzo, condividendo sui social l'immagine dell'anello con cui il calciatore aveva avanzato la proposta alla sua compagna. Quindi, la coppia era convolata a nozze a Cernobbio, con una cerimonia a cui avevano partecipato alcuni colleghi del calciatore tra cui Gigi Buffon, accompagnato dalla moglie Ilaria D'Amico.

Leggi anche

Federica Nargi, la dolce dedica ad Alessandro Matri per il suo compleanno

AUGURI

Federica Nargi, la dolce dedica ad Alessandro Matri per il suo compleanno

La showgirl celebra il compagno con una carrellata di romantici scatti

La showgirl celebra il compagno con una carrellata di romantici scatti

Alvaro Morata e Alice Campello sul lago di Como con i figli

FAMIGLIA

Alvaro Morata e Alice Campello sul lago di Como con i figli

Il calciatore pubblica su Instagram una serie di foto ricordo della vacanza in famiglia

Il calciatore pubblica su Instagram una serie di foto ricordo della vacanza in famiglia

Il mondo dello spettacolo ricorda Pippo Baudo

IL RICORDO

Il mondo dello spettacolo ricorda Pippo Baudo

Da Eros Ramazzotti a Lorella Cuccarini, l'omaggio al conduttore scomparso all'età di 89 anni

Da Eros Ramazzotti a Lorella Cuccarini, l'omaggio al conduttore scomparso all'età di 89 anni

Miriam Leone, il tenero scatto con il figlio Orlando

Madri e figli

Miriam Leone, il tenero scatto con il figlio Orlando

L'attrice condivide sui social una tenera foto madre e figlio

L'attrice condivide sui social una tenera foto madre e figlio

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity