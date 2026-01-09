Rosa Perrotta | Instagram: @rosaperrotta__

"Ogni chilometro che ci separa da loro pesa". Con queste parole inizia una dedica scritta da Rosa Perrotta per i nonni dei suoi due figli, Ethan e Achille.

Dopo le feste di Natale, l'ex tronista e la sua famiglia hanno dovuto salutare i nonni, un momento molto sentito dalla ragazza che ha pubblicato due video sui social per raccontare le emozioni provate.

"Ciao nonni, grazie di tutto. Aumenta il vuoto che niente riesce mai a colmare. E la parte più fragile di tutto noi, rimane qui, stretta a loro", scrive Rosa Perrotta in un video pubblicato nelle sue storie Instagram.

Qualche mese fa, Rosa Perrotta aveva affrontato un tema molto personale su Instagram: l’eventualità di avere un terzo figlio. L'ex tronista di Uomini e Donne aveva spiegato in un video: "Ogni giorno, ragazze, mi arrivano centinaia di messaggi sul tema terzo figlio. È arrivato il momento di fare il terzo. Aspettiamo tutti una femminuccia. Adesso ci vuole una piccola Rosa. Oggi vi spiego perché io non sono assolutamente convinta di fare il terzo figlio.

Anche in questa occasione, Rosa Perrotta aveva sottolineato la sofferenza provata per la lontananza dai suoi genitori: "Sono sola e molto spesso mi sento sola in una città in cui non ho i miei genitori vicino. Ed essere dipendente da estranei che aiutino con i bambini alle volte è avvilente. Io sono ancora stanca, ancora mi alzo la mattina e mi sembra di non farcela a far funzionare tutto".