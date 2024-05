Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: "Dopo la nascita del primo figlio ci siamo separati"

La coppia parla a Verissimo della crisi che hanno vissuto dopo l'arrivo del primo figlio: "Ammetto di essere stata carente come compagna in quel periodo perché ero molto concentrata su mio figlio"

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione parlano a Verissimo dei loro sette anni d'amore, fatti di tantissimi momenti belli - come la nascita dei loro due figli Ethan e Achille -, ma anche di momenti difficili, come la crisi che ha attraversato la coppia dopo l'arrivo del primo figlio.

"Con l'arrivo di Ethan non è stato facile. La maternità per me è stata sconvolgente. Con il senno del poi ho commesso anche tanti errori, in buona fede", afferma l'ex tronista di Uomini e Donne. E spiega: "Ammetto di essere stata carente come compagna in quel periodo perché ero molto concentrata su mio figlio".

Dopo l'arrivo del primo figlio Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono separati. " È stato il periodo più duro da quando stiamo insieme", afferma l'ex corteggiatore. È stata poi Rosa a fare il primo passo verso Pietro: "In sette anni è stata l'unica volta che sono stata io ad andare da lui". Poco dopo la coppia ha coronato il loro amore con l'arrivo del secondogenito Achille.