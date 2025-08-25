Giulia Belmonte festeggia 30 anni: "Non avrei potuto desiderare di meglio"

Il bacio tra Giulia Belmonte e Stash (Instagram_@giuliabelm)

"Una giornata che porterò per sempre nel cuore". Con queste parole Giulia Belmonte condivide sui social alcuni scatti della festa organizzata per celebrare i suoi 30 anni. "Non avrei potuto desiderare di meglio: l'amore della mia famiglia e l'affetto delle persone care hanno reso tutto magico - scrive l'influencer su Instagram, a corredo di alcune immagini che la ritraggono durante i festeggiamenti -. Grazie a chi ha contribuito a rendere questo giorno così speciale". Tra gli scatti pubblicati non manca il bacio con il compagno Stash e delle due figlie Grace e Imagine.

"Oggi compi 30 anni, amore mio. Un traguardo importante - aveva scritto Stash il 13 agosto, giorno del compleanno di Giulia Belmonte -. Vorrei poter spiegare con le parole cosa provo al mattino quando ti vedo nel letto accanto a me. Quando ti vedo a casa insieme alle bimbe. Quando siamo in giro e ti stringo la mano un po’ più forte per avere la certezza che è tutto vero. Se solo io potessi farti entrare nella mia testa per qualche secondo, capiresti perché da quando sei nella mia vita io sono felice! Sei il senso di tutto questo. La mia vita. Buon compleanno, amore mio!".

Giulia Belmonte e Stash, la storia d'amore

Stash e Giulia Belmonte sono legati sentimentalmente da 2017. Dal loro amore, il 3 dicembre 2020 hanno accolto la prima figlia Grace, mentre il 14 agosto 2022 la secondogenita Imagine.

Giulia Belmonte e Stash, il loro amore e quello per le figlie a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Giulia Belmonte e Stash avevano parlato dell'amore per la famiglia. Il cantante aveva dedicato dolci parole alla compagna e alle figlie: "Sento di essere migliorato accanto a Giulia e le nostre due poesie che ci sono state regalate. Penso che un figlio sia un dono". "Giulia è la persona più bella che abbia mai conosciuto. Lei è il miracolo della mia vita. Da quando c'è lei tutto è più bello, riesce a farmi sentire un uomo migliore", aveva aggiunto Stash, senza nascondere la volontà di allargare ancora la famiglia: "Avere un figlio è una cosa stupenda ma non è qualcosa che si decide". "Io sono felicissima. Guardo Stash e le nostre figlie Grace e Imagine, che tra loro già interagiscono, e capisco che non mi manca nulla", gli aveva fatto eco Giulia Belmonte.