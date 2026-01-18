Nancy Brilli: "Da bambina portai la pagella sulla tomba di mia mamma"

Nancy Brilli parla a Verissimo della scomparsa della mamma, avvenuta quando l'attrice aveva dieci anni. "Mia mamma non me la ricordo proprio, per niente. È completamente cancellata dalla mia memoria", afferma Nancy Brilli, 61 anni.



Della scomparsa della mamma, l'attrice ricorda: "Il giorno in cui è morta, io ero molto contenta, non sapendo cosa fosse successo. Ero felice perché a scuola erano stati tutti gentilissimi con me. Mi vennero a prendere i miei zii e mi portarono a casa loro. Ce lo dissero dopo una settimana che la mamma non c'era più. Io non ci credevo, perché l'avevo vista viva".



Di lì a poco l'attrice aveva dovuto sostenere gli esami di quinta elementare: "Ero frastornata. Mi ricordo che scrivevo sul foglio e mi scendevano le lacrime. Quando mi hanno dato la pagella, l'ho voluta portare a mia mamma e l'ho portata sulla sua tomba al cimitero".

