Sarah Felberbaum, le foto in famiglia con Daniele De Rossi: "36 ore di amore"

Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum

Dopo aver giocato per anni nella Roma e averla anche allenata nel 2024, attualmente Daniele De Rossi si è spostato a Genova dove ricopre il ruolo di tecnico del Genoa.

Sarah Felberbaum, 45 anni, pubblica su Instagram alcune foto che ritraggono dei teneri momenti trascorsi in famiglia. Negli scatti, insieme all'attrice anche il marito Daniele De Rossi, 42 anni, e i loro figli, Olivia, 12 anni, e Noah, 9 anni. "36 ore d'amore", è la didascalia che accompagna il carosello condiviso sui social. Nelle foto, si vede la famiglia riunita passeggiare per Roma.

Daniele De Rossi con i figli

Legata a Daniele De Rossi dal 2011 e sposata dal 2015, Sarah Felberbaum dedica spesso sui social dolci parole al marito e ai figli. In occasione del 20esimo compleanno di Gaia De Rossi, primogenita di Daniele De Rossi e dell'ex moglie Tamara Pisnoli, l'attrice ha condiviso delle profonde parole. Sarah Felberbaum ha conosciuto Gaia quando aveva solo sei anni e l'ha cresciuta come una figlia.

"Dal giorno in cui sei entrata nella mia vita, ti ho sentita come mia - aveva scritto sui social l'attrice per augurare buon compleanno a Gaia - "Il nostro non è un legame scritto nel sangue, ma nell’amore, quello che cresce in silenzio, con costanza, e per sempre".

