Sarah Felberbaum, la dedica a Gaia De Rossi: “Ti ho sentita come mia dal primo giorno"

L'attrice dedica parole profonde alla primogenita del marito Daniele De Rossi, in occasione del suo 20esimo compleanno: "Il nostro non è un legame scritto nel sangue, ma nell’amore"

"Dal giorno in cui sei entrata nella mia vita, ti ho sentita come mia": inizia così la dedica di Sarah Felberbaum a Gaia De Rossi, primogenita di Daniele De Rossi, che compie 20 anni. "Il nostro non è un legame scritto nel sangue, ma nell’amore, quello che cresce in silenzio, con costanza, e per sempre", aggiunge Sarah Felberbaum, che ha conosciuto Gaia quando aveva solo sei anni e l'ha cresciuta come una figlia.

"Essere tua madre in tutto ciò che conta è una delle cose più belle che la vita mi abbia dato. Sono così orgogliosa di te, e così grata per ogni risata, ogni chiacchierata, ogni momento che abbiamo condiviso. A te, Gaiozzi mia. Ti amo più di quanto potrai mai immaginare. Siamo una famiglia meravigliosa", conclude l'attrice, che con Daniele De Rossi ha avuto i figli Olivia Rose (2014) e Noah (2016).

Legata a Daniele De Rossi dal 2011 e sposata dal 2015, Sarah Felberbaum dedica spesso sui social dolci parole al marito e ai figli. "Così. Per il resto della nostra vita", aveva scritto sui social pubblicando uno scatto con il marito. "Tu che sei la mia parte migliore, tu che sei bella e simpatica e tanto intelligente, tu che non ti prendi mai sul serio, tu che ti preoccupi sempre se mi vedi seria o pensierosa e mi chiedi se sto bene, tu che mi hai regalato l'amore, auguri vita mia": è la dedica rivolta alla figlia Olivia per il compleanno. "Sono tornata da te, auguri amore mio", aveva scritto in occasione del compleanno del figlio Noah. "Io e te nel corso degli anni, in giro per il mondo, insieme. Più che amiche, più di quello che avremmo potuto immaginare. Un amore che appartiene a noi e a nessun altro", erano state le parole rivolte a Gaia De Rossi in un'altra occasione.

Daniele De Rossi, 41 anni, aveva pubblicato invece uno scatto della sua famiglia al completo in occasione del diploma della figlia Gaia. "Solo l'orgoglio che provo nel vedere la ragazza che sei diventata riesce a riempire il vuoto che lascerai tra pochi mesi, quando inizierai la tua nuova avventura. Madrid, Londra, Parigi... noi saremo lì, stretti e uniti come in questa foto. Buona vita amore mio, ti amo", aveva scritto l'ex calciatore e allenatore sui social.