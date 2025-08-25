Sono tanti i Vip che diventeranno presto papà e ora trascorrono le vacanze estive con la loro metà in dolce attesa.

Il 14 agosto Gianmarco Tamberi è diventato papà per la prima volta insieme a sua moglie Chiara Bontempi. La coppia aveva condiviso nello studio di Verissimo l'emozione di diventare genitori di una bambina. "Il nostro miracolo - ha scritto la coppia sui social annunciando la nascita della primogenita -. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l'amore che abbiamo". Anche Ignazio Moser è pronto per essere padre per la prima volta. Nel maggio del 2025, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno condiviso alcune tenere foto per dare la notizia. La coppia ha rivelato anche il nome e il sesso del loro primo figlio: "La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere. A presto piccola Clara Isabel".

Nel maggio 2025, Tony Effe ha annunciato la sua futura paternità con ironia e con il suo personale stile su Instagram. Il rapper e l'influencer Giulia De Lellis diventeranno genitori di una bambina di nome Priscilla.

Nel video qui sopra, i Vip che diventeranno papà.