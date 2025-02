Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi annunciano su Instagram che diventeranno presto genitori. “Un’emozione indescrivibile”, scrive la coppia a corredo del video. “A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”.

La coppia, sposata dall'ottobre del 2022, è ora pronta per una nuova fase della vita, e lo mostra con un video in bianco e nero in cui svela anche le prime ecografie.

Gianmarco Tamberi a Verissimo: "Non vedo l'ora di diventare papà"

Proprio a Verissimo, l'oro olimpico aveva condiviso la sua voglia di affrontare la genitorialità: "Finora il mio obiettivo principale erano le Olimpiadi. Ho aspettato fino a Parigi per cogliere questa grande opportunità, ma adesso non vedo l'ora di diventare papà".

"Con Chiara non vediamo l'ora di diventare genitori. Speriamo presto", aveva aggiunto il campione, 32 anni, rivolgendosi alla moglie Chiara Bontempi. Del desiderio di diventare mamma, Chiara aveva detto: "Penso che una donna non sia mai pronta, ma credo che sia arrivato il momento giusto".