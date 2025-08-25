Mediaset Infinity logo
25 agosto 2025

Giulia Salemi conclude la prima estate da mamma: "Sono cambiate tante cose, in primis io"

Giulia Salemi racconta su Instagram la prima estate da mamma con il piccolo Kian e Pierpaolo Pretelli: “Sono cambiate le priorità, ma non mi sono mai sentita così completa”

Giulia Salemi bacia il figlio Kian
Instagram: @giuliasalemi

Giulia Salemi condivide su Instagram un carosello di immagini accompagnato da una riflessione sulla sua prima estate da mamma.

L’influencer, diventata mamma del piccolo Kian lo scorso 10 gennaio, racconta la gioia ma anche le fatiche che caratterizzano le sue giornate: "Sono cambiate tante cose, in primis io. Sono cambiate le priorità, si dorme di meno, non ci si ferma un attimo, a volte si è un po’ esauriti o nel panico anche se si cerca di non farlo trasparire da fuori. Ma sono, siamo immensamente felici e grati alla vita. Non mi sono mai sentita così completa".

Accanto a lei, come sempre, Pierpaolo Pretelli, papà presente e compagno innamorato, che con Giulia ha costruito una famiglia solida e serena.

La loro storia d’amore è nata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip nel 2021, quando i due si scambiarono il primo bacio sotto il vischio durante il periodo natalizio. Dopo il reality, la coppia ha coltivato un legame sempre più profondo, fino all’arrivo del loro primo figlio insieme. Per Pierpaolo si tratta del secondogenito, dopo Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero.

Oggi Giulia e Pierpaolo non escludono l’idea di allargare ulteriormente la famiglia. Pretelli aveva scherzato a Verissimo: "Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi".

