Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Ora desideriamo una sorellina per Kian"

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono da poco diventati genitori di Kian e non escludono di allargare presto ancora la famiglia. "Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi", scherza Pierpaolo Pretelli. La coppia rivela anche di aver provato ad avere una femminuccia anche per la prima gravidanza: "Giulia cercava su Internet: 'Come fare figlie femmine' e suggerivano delle posizioni. Le abbiamo provate, ma una volta ho fatto di testa mia ed è arrivato Kian".

Per Pierpaolo Pretelli, Kian è il suo secondo maschietto. Lo showman è infatti già papà di Leonardo, di otto anni, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero . "Adesso sono sicuramente un papà più maturo. Quando sono diventato papà di Leonardo avevo 26 anni. Anche se sono sempre stato un papà responsabile, ero più piccolo. Con Kian so come comportarmi e cosa mi aspetta man mano che cresce".