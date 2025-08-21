Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i teneri scatti al mare con il figlio Kian

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, lo scatto al mare con il figlio Kian (Instagram_@giuliasalemi)

Giulia Salemi condivide sui social una serie di scatti al mare insieme al compagno Pierpaolo Pretelli e al figlio Kian, nato lo scorso 10 gennaio. "Maratea memories", scrive l'influencer su Instagram, a corredo di una carrellata di foto-ricordo nella città natale di Pierpaolo Pretelli. Quest'ultimo, il 31 luglio, ha spento 35 candeline e per l'occasione Giulia Salemi lo aveva celebrato sui social con una romantica dedica. "Buon compleanno al papà più dolce del mondo. Ti amiamo tanto", aveva scritto, condividendo uno scatto del compagno insieme al piccolo Kian.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dal primo bacio al primo figlio

La storia d'amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nasce nel 2021 davanti alle telecamere della casa del Grande Fratello Vip, dove i due si sono scambiati il loro primo bacio sotto il vischio durante il periodo natalizio. Dopo il reality, la coppia ha approfondito la conoscenza instaurando un legame sempre più profondo che ha portato alla nascita del primo figlio Kian, primogenito dell'influencer e secondogenito dell'inviato dell'Isola dei Famosi, già papà di Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero.

E adesso non escludono l'idea di allargare ancora la famiglia. "Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi", aveva scherzato Pierpaolo Pretelli a Verissimo.