Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
VACANZE
21 agosto 2025

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i teneri scatti al mare con il figlio Kian

L'influencer condivide sui social una carrellata di scatti delle vacanze a Maratea

Condividi:
Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli
Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, lo scatto al mare con il figlio Kian (Instagram_@giuliasalemi)

Giulia Salemi condivide sui social una serie di scatti al mare insieme al compagno Pierpaolo Pretelli e al figlio Kian, nato lo scorso 10 gennaio. "Maratea memories", scrive l'influencer su Instagram, a corredo di una carrellata di foto-ricordo nella città natale di Pierpaolo Pretelli. Quest'ultimo, il 31 luglio, ha spento 35 candeline e per l'occasione Giulia Salemi lo aveva celebrato sui social con una romantica dedica. "Buon compleanno al papà più dolce del mondo. Ti amiamo tanto", aveva scritto, condividendo uno scatto del compagno insieme al piccolo Kian.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dal primo bacio al primo figlio

La storia d'amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nasce nel 2021 davanti alle telecamere della casa del Grande Fratello Vip, dove i due si sono scambiati il loro primo bacio sotto il vischio durante il periodo natalizio. Dopo il reality, la coppia ha approfondito la conoscenza instaurando un legame sempre più profondo che ha portato alla nascita del primo figlio Kian, primogenito dell'influencer e secondogenito dell'inviato dell'Isola dei Famosi, già papà di Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero.

E adesso non escludono l'idea di allargare ancora la famiglia. "Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi", aveva scherzato Pierpaolo Pretelli a Verissimo.

Leggi anche

Roberta Rei racconta il dolore per il suo aborto: "Il dolore più grande"

Maternità

Roberta Rei racconta il dolore per il suo aborto: "Il dolore più grande"

La Iena Roberta Rei condivide sui social il dramma vissuto dopo l’aborto

La Iena Roberta Rei condivide sui social il dramma vissuto dopo l’aborto

Cristina Chiabotto, gli scatti delle vacanze in famiglia

ESTATE

Cristina Chiabotto, gli scatti delle vacanze in famiglia

"Semplicemente... Grazie", scrive la showgirl sui social

"Semplicemente... Grazie", scrive la showgirl sui social

Neslihan Atagül, gli auguri del marito: "Buon compleanno amore mio"

COMPLEANNI

Neslihan Atagül, gli auguri del marito: "Buon compleanno amore mio"

L'attrice turca protagonista di Endless Love ha compiuto 33 anni

L'attrice turca protagonista di Endless Love ha compiuto 33 anni

Martina Nasoni in ospedale: "Questo cuore è stato grande"

Salute

Martina Nasoni in ospedale: "Questo cuore è stato grande"

"È arrivato il momento di accogliere un grande dono", scrive la vincitrice del GF 16

"È arrivato il momento di accogliere un grande dono", scrive la vincitrice del GF 16

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity