Pierpaolo Pretelli compie 35 anni, la dedica di Giulia Salemi: "Tanti auguri al papà più dolce del mondo"

Pierpaolo Pretelli compie 35 anni e per lui, in questo giorno speciale, non poteva mancare una dedica d'amore da parte di Giulia Salemi, che nelle storie del suo profilo Instagram ha scritto: "Buon compleanno al papà più dolce del mondo. Ti amiamo tanto".

Nell'augurare un buon compleanno al compagno, Giulia Salemi ha pubblicato un tenero scatto che lo mostra in un momento padre-figlio insieme al piccolo Kian, nato il 10 gennaio di quest'anno.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dal primo bacio al primo figlio

L’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è nato nel 2021 all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove i due si sono scambiati il loro primo bacio sotto il vischio durante le festività natalizie.

Una volta usciti dal reality, la coppia ha continuato a vivere il suo sogno d’amore. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno consolidato nel tempo il loro legame, fino alla nascita del primo figlio Kian, primogenito dell'influencer e secondogenito dell'inviato dell'Isola dei Famosi, già papà di Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero.

Ora non escludono di allargare ancora la famiglia. "Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi", aveva scherzato Pierpaolo Pretelli a Verissimo.