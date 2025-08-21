Mediaset Infinity logo
21 agosto 2025

Neslihan Atagül, i dolci auguri del marito per il compleanno dell'attrice di Endless Love

L'attrice turca, che ha vestito i panni dell'amata Nihan in Endless Love, ha compiuto 33 anni il 20 agosto

Neslihan Atagül con il marito

Neslihan Atagül ha compiuto 33 anni il 20 agosto. Per l'occasione, l'attrice turca protagonista di Endless Love, ha ricevuto numerosi affettuosi auguri da parte di amici, colleghi e fan. Tra le dediche pubblicate sui social anche quella del marito, Kadir Doğulu, 43 anni, anche lui attore, che su Instagram ha pubblicato un carosello di foto della moglie accompagnato da queste dolci parole: "Buon compleanno, amore mio. Che tutta la tua vita sia piena di gioia e prosperità. Buon compleanno, mamma più bella del mondo. Che possiamo trascorrere insieme tanti altri giorni felici". Gli auguri di compleanno sono firmati Kadir e Aziz. Il piccolo Aziz è il figlio della coppia nato a marzo 2025.

Neslihan Atagül e Kadir Doğulu, la loro storia d'amore

Neslihan Atagül e Kadir Doğulu si conoscono sul set della serie Fatih Harbiye e iniziano una relazione nel 2013. Due anni più tardi si fidanzano ufficialmente, per sposarsi l'8 luglio 2016. A marzo 2025 Neslihan Atagül e Kadir Doğulu danno il benvenuto al loro primo figlio Aziz. A dare l'annuncio ufficiale della nascita sono stati gli stessi genitori che sui social hanno condiviso la prima foto in tre.

L’annuncio della gravidanza di Neslihan Atagül era giunto nell'estate 2024, ma le voci circolavano già da tempo. L’attrice turca aveva scelto di condividere la notizia con discrezione. In una pubblicazione sui social aveva scritto: "Vorremmo mantenere privata questa 'felicità' ancora per un po'. Francamente questo era un nostro diritto. Siamo felici, contenti e stiamo bene".

Ospite a Verissimo a settembre 2024, Neslihan Atagül aveva rivelato di essere in attesa di un maschietto: "Sono molto emozionata di portare una creatura nel mio grembo. Auguro a tutte le donne che desiderano diventare mamme di vivere, un giorno, quest'esperienza", aveva detto a Silvia Toffanin.

