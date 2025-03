Neslihan Atagül è diventata mamma: è nato il figlio della protagonista di "Endless Love"

Neslihan Atagül è diventata mamma. L'attrice, nota per il ruolo di Nihan in Endless Love, e il marito Kadir Doğulu hanno annunciato la nascita del primo figlio. " Aziz, figlio mio, benvenuto", hanno scritto sui social, pubblicando la prima foto in tre.

L’annuncio della gravidanza era arrivato la scorsa estate, ma le voci circolavano già da tempo. L’attrice turca, 32 anni, aveva scelto di condividere la notizia con discrezione. In un post sui social aveva scritto: "Vorremmo mantenere privata questa 'felicità' ancora per un po'. Francamente questo era un nostro diritto. Siamo felici, contenti e stiamo bene".

Ospite a Verissimo a settembre, Atagül aveva rivelato che il bambino sarebbe stato un maschietto: "Sono molto emozionata di portare una creatura nel mio grembo. Auguro a tutte le donne che desiderano diventare mamme di vivere, un giorno, quest'esperienza", aveva detto a Silvia Toffanin.

Neslihan Atagül e Kadir Doğulu, una storia d’amore nata sul set

Neslihan Atagül e Kadir Doğulu si incontrano nel 2013 sul set della serie Fatih Harbiye. Tra i due nasce subito un’intesa che si trasforma in una relazione stabile: il fidanzamento arriva nel 2015 e, l’anno successivo, l’8 luglio 2016, la coppia si sposa.