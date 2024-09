Dal gender reveal alle emozioni della prima gravidanza: Neslihan Atagül si è raccontata a Verissimo.

"Questa bella notizia è stata una vera sorpresa per noi. Quando l'ho scoperto è stato meraviglioso per me, ma soprattutto per mio marito Kadir", ha detto la protagonista di Endless Love.

Neslihan Atagül ha svelato di aspettare un maschietto. "Sono molto emozionata di portare una creatura nel mio grembo. Auguro a tutte le donne che desiderano diventare mamme di vivere, un giorno, quest'esperienza", ha aggiunto l'attrice turca, 32 anni, che interpreta Nihan.

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Neslihan Atagül a Verissimo