Neslihan Atagül svela il sesso del figlio che aspetta

Neslihan Atagül aspetta un maschietto. L'attrice turca, protagonista di Endless Love, lo ha svelato a Verissimo.

Parlando dell'attesa del primo figlio con il marito Kadir Doğulu: "Questa bella notizia è stata una vera sorpresa per noi. Quando l'ho scoperto è stato meraviglioso per me, ma soprattutto per mio marito".

Legata a Kadir Doğulu dal 2013, l'attrice racconta come ha comunicato al marito di essere incinta: "Gliel'ho detto in modo molto semplice mentre eravamo seduti sul divano. Abbiamo iniziato a ridere dalla gioia e abbiamo riso per 15 minuti".

Parlando della gravidanza, Neslihan Atagül aggiunge: "Sono molto emozionata di portare una creatura nel mio grembo. Auguro a tutte le donne che desiderano diventare mamme di vivere, un giorno, quest'esperienza".