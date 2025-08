Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano sono tornati insieme: il romantico video

È ufficiale: Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano sono tornati insieme. Dopo vari rumor, la conferma è arrivata dai diretti interessati. L'ex Velina di Striscia la Notizia, di quasi 25 anni, e il ballerino, di quasi 23 anni, hanno infatti pubblicato sui social un romantico video al mare in cui si scambiano baci e coccole a bordo di una moto d'acqua e al tramonto.

Ad accompagnare il filmato soltanto un cuore e le parole tratte dal film Le pagine della nostra vita. "Sì, noi siamo così. Noi litighiamo. Tu dici a me che sono un arrogante figlio di pu****a, e io ti dico quanto sei una rompi c******i. E, lo sei il novantanove percento del tempo. E non ho paura di offenderti. Tanto ti bastano due secondi di recupero per passare alla rottura di coglioni successiva [...] e allora, non sarà facile, anzi sicuramente molto difficile, e dovremmo lavorarci ogni giorno. Ma io voglio farlo, perché io voglio te. Io voglio tutto di te, per sempre. Io e te, ogni giorno della nostra vita", dice Ryan Gosling, nei panni di Noah Calhoun, a Rachel McAdams, nei panni di Allison Hamilton.

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si erano conosciuti nel 2021 ad Amici. Ma la scintilla tra i due ballerini è scoccata fuori dalla scuola. Era stato Nunzio Stancampiano a ufficializzare la relazione a settembre del 2022, pubblicando sui social una foto di coppia. Ad agosto del 2023 l'ex Velina aveva confermato la fine della loro relazione. "La mia storia è finita. Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali", aveva scritto la ballerina sui social. Ma a due anni da quelle parole, hanno deciso di iniziare un nuovo capitolo della loro storia.