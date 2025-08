Cristina e Benedetta Parodi, gli auguri alla mamma Laura

Cristina e Benedetta Parodi dedicano sui social parole d'amore alla loro mamma Laura in occasione del suo compleanno: "Auguri alla mamma più bella del mondo"

Cristina e Benedetta Parodi dedicano parole d'amore alla loro mamma Laura in occasione del suo compleanno. " Buon compleanno alla mia splendida mamma", scrive Benedetta, 52 anni, pubblicando alcuni scatti insieme alla mamma. In una delle foto compare anche la sorella maggiore Cristina, 60 anni, che sui suoi social scrive: "Auguri alla mamma più bella del mondo".

Cristina e Benedetta Parodi sono nate ad Alessandria rispettivamente nel 1964 e nel 1972. Hanno un fratello maggiore Roberto, anche lui giornalista. Il padre Pietro, scomparso nel 2012, è stato un ingegnere. La madre Laura è un'ex insegnante di lettere.

Ospiti a Verissimo, Cristina e Benedetta Parodi avevano presentato mamma Laura. La giornalista e la conduttrice avevano ripercorso insieme alla mamma la loro infanzia e adolescenza. "Mamma con noi era severa, ma anche molto simpatica. In casa nostra si rideva sempre molto e si tendeva a sdrammatizzare anche i momenti no", aveva ricordato Benedetta. Cristina aveva aggiunto: "Siamo però cresciute con delle regole: sapevamo che dovevamo fare certe cose in un certo modo".