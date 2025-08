Alessia Prete diventerà mamma. L'ex concorrente del Grande Fratello annuncia sui social di essere in attesa di un bambino insieme al compagno Alessandro. "Abbiamo notizie: presto saremo in 3", ha scritto Alessia Prete, 29 anni, pubblicando un video ironico in cui è visibile il pancione.

Originaria di Volvera (Torino), Alessia Prete ha partecipato al Grande Fratello nel 2018 e ha lavorato poi come speaker per RDS. Laureata in Economia e Statistica alla Luiss con un master in Digital Marketing, oggi vive in Svizzera e lavora come digital marketing consultant e content creator.