Federica Pellegrini compie 37 anni, gli auguri di Matteo Giunta

Federica Pellegrini compie 37 anni. E sui social non tarda ad arrivare la dedica del marito Matteo Giunta. "'Conosco un solo modo per misurare il tempo: con te e senza di te'. Buon compleanno Tata mia", scrive l'allenatore, 43 anni, prendendo in prestito una frase che Roberto Benigni ha dedicato alla moglie Nicoletta Braschi durante l'assegnazione a Venezia del Leone d’oro alla carriera. Le dolci parole accompagnano una foto di famiglia in aereo.

Legati dal 2019, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno ufficializzato la relazione nel 2021, in occasione dell'addio della campionessa al nuoto. Si sono sposati ad agosto del 2022 e a gennaio 2024 sono diventati genitori di Matilde.

Ospite a Verissimo, Federica Pellegrini aveva parlato della sua vita da mamma e anche del nuovo equilibrio con Matteo Giunta da genitori: "Non è facile. Con la frenesia dei tempi di oggi, una coppia di giovani può avere delle difficoltà. Diventare genitori non è proprio una passeggiata. Devo ammettere che con Matteo ci manchiamo perché, lavorando entrambi, non è sempre facile ritagliarsi dei momenti per noi due".