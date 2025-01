Federica Pellegrini e le difficoltà della maternità: "Non si nasce imparati"

La campionessa parla a Verissimo delle sfide della genitorialità: "Io e Matteo in questo periodo ci manchiamo. Da neo genitori non è facile ritagliarsi dei momenti per noi due"

Diventata mamma a gennaio del 2024, Federica Pellegrini parla a Verissimo delle sfide della maternità: "Si attraversano diverse fasi. Non si nasce imparati. Ci sono state fasi più complicate e altre meno. Ho avuto un parto molto difficile per cui i primi due mesi sono stati tosti. È bello però vedere mia figlia diventare, giorno dopo giorno, indipendente". Per quanto riguarda la vita da mamma: "Ci vuole tanta pazienza. Da un giorno all'altro ti cambiano le priorità. Oggi per me togliere del tempo a mia figlia è un peso grandissimo. Da quando è nata, lei è la mia priorità, ma è avvenuto tutto naturalmente". Federica Pellegrini non nega che l'arrivo di un figlio possa essere sfidante per una coppia: "Non è facile. Con la frenesia dei tempi di oggi, una coppia di giovani può avere delle difficoltà. Diventare genitori non è proprio una passeggiata".

Per quanto riguarda il rapporto con il marito Matteo Giunta oggi che sono genitori: "Devo ammettere che ci manchiamo perché, lavorando entrambi, non è sempre facile ritagliarsi dei momenti per noi due".