Katia Follesa, le foto con la figlia Agata

Katia Follesa e il tenero scatto insieme alla figlia Agata (instagram_@katioska76)

Katia Follesa condivide sui social dei teneri scatti insieme alla figlia Agata. La comica e conduttrice, 49 anni, ha aggiunto un cuore rosso a corredo di tre immagini che la immortalano al mare insieme alla figlia, nata il 25 gennaio 2010 dalla relazione con Angelo Pisani, terminata nel 2023.

Katia Follesa, l'amore per la figlia condiviso a Verissimo

Ospite a Verissimo nel 2023, Katia Follesa aveva parlato dello straordinario rapporto con la figlia. "Agata ha una grande sensibilità, è molto matura per la sua età ed è bellissimo confrontarsi con lei. Noi parliamo tantissimo, ormai è un'adolescente ma per me è ancora una bambina. Quando viene da me e mi dice 'Ho bisogno della mamma', mi commuove. Lei ha una spiccata vena artistica ma non vuole fare la comica", aveva raccontato la comica. "Mia figlia ora inizia anche a criticarmi: non posso più parlare, vestirmi e agire in un certo modo. Non posso più dire o fare niente che lei ha sempre una critica nei miei confronti", aveva detto con ironia Katia Follesa, sempre a Verissimo.

In un'altra intervista, Katia Follesa aveva rivelato: "Quando è nata mia figlia ho avuto il famoso Baby blues e l'ho rifiutata categoricamente. Assurdo che negli ospedali ti insegnino tutto su come allattare o fare il bagnetto e nessuno ti spieghi come cambierà la tua vita quando sarai a casa col bebè. Si dovrebbe dire che può succedere questa cosa e che è superabile, basta essere aiutati".