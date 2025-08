L'influencer parla dell'attesa della figlia Clara Isabel e accenna al percorso di fecondazione assistita affrontato per averla: "Ci ho impiegato un po' di anni per intraprendere la Pma, volevo che accadesse tutto in modo naturale"

Cecilia Rodriguez è al settimo mese di gravidanza. La bambina che aspetta con Ignazio Moser nascerà a ottobre. A raccontarlo è la stessa influencer, 35 anni, sui social. "È un bel periodo, è un periodo di serenità. Sono tranquilla, sono contenta, sono molto sorridente. È stata veramente una gravidanza senza nessuna complicazione, tranne tutti gli acciacchi di una gravidanza: nausea, sonno, fame, mal di gambe", racconta Cecilia Rodriguez nelle storie su Instagram, rispondendo alle domande di alcuni follower.

Per quanto riguarda la scelta del nome della bambina, l'influencer rivela: "Clara Isabel è il nome della mia nonna materna. La verità è che cercavamo dei nomi maschili perché eravamo un po' convinti che fosse un maschio. Poi un giorno, pensando ai nomi femminili, ho proposto Clara Isabel perché mi è sempre piaciuto e sono legata a quel nome. A Ignazio è piaciuto subito".

Cecilia Rodriguez parla anche dei cambiamenti del suo corpo in gravidanza: "Ho preso 13 chili al momento, sono al settimo mese. Ho preso circa tre chili al mese, ma non tutti i mesi. Non sono dispiaciuta. Mi godo anche una nuova versione di me, una versione un po' più tonda, più in carne e va bene così. I chili poi se si devono perdere si perderanno, altrimenti rimarrò così".

L'influencer poi fa un accenno al percorso di fecondazione assistita affrontato per avere la figlia: "Ne parlerò meglio al momento giusto, così come ho aspettato il momento giusto per intraprendere il percorso di Pma. Ci ho impiegato un po' di anni, perché volevo che accadesse tutto in modo naturale. È sicuramente un tema molto delicato, al quale ovviamente sono molto sensibile, ma ci sono sempre più donne che fanno molta fatica a rimanere incinte. Io ci sono passata, so quello che si prova e quindi non vorrei usare parole sbagliate che potrebbero ferire qualcuna. Però ne parlerò molto volentieri quando sarà il momento. Penso che la cosa importante sia essere circondate da persone che ti vogliono veramente bene perché è un percorso molto faticoso, ma se sei appunto circondata da belle persone che ti vogliono bene, diventa la cosa più normale del mondo".

