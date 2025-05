"Quando vedo i miei figli più piccoli, mi commuovo. La matematica non è un'opinione, mi faccio due conti e mi chiedo se riuscirò a vederli quando avranno venti anni".

Nel corso dell'intervista di Verissimo in onda domenica 11 maggio, Gigi D'Alessio mostra un suo lato inedito, personale e molto intimo.

Diventato papà per la sesta volta nel luglio del 2024, Gigi D'Alessio ripercorre insieme a Silvia Toffanin le emozioni di aver formato una grande famiglia: "Ho sei figli e quattro nipoti. A casa mia non si capisce niente. A volte diventa difficile metterli tutti insieme. Quando capita un compleanno e riusciamo a metterli insieme, lì mi commuovo perché sono frutti nati da me e voluti".

"Il papà lo impari giorno per giorno. Sono un papà amico, non sono mai stato rigido. Il lavoro mi ha portato a stare lontano da loro. Il mio lavoro non posso delegarlo a nessuno", spiega il cantante che, descrivendo il rapporto con i figli e i suoi quattro nipotini, aggiunge, "Sono un papà super coccolato e mi ringraziano tutti i giorni per come sono e dei valori che gli ho insegnato".

La grande famiglia di Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio è papà di Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (LDA, 2003) - nati dal matrimonio con Carmela Barbato - di Andrea (2010) - avuto durante la relazione con Anna Tatangelo - e degli ultimi arrivati Francesco (2022) e Ginevra (2024) - nati dalla storia con Denise Esposito.

Gigi D'Alessio è anche nonno di quattro nipoti: Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021) - figlie del suo primogenito Claudio - e di Joseluí, figlio della sua secondogenita Ilaria.