Dopo la nascita della piccola Sveva, Valentina Cabassi racconta sui social il suo parto, avvenuto il 7 luglio. "Per me è stata un'esperienza incredibile. Il parto in sé è durato quattro ore, quindi è stato breve. Me lo ricordo con il sorriso. Matteo è stato con me tutto il tempo", afferma la modella, 29 anni, in un video su TikTok, riferendosi al compagno Matteo Professione, 31 anni, noto con il nome d'arte di Ernia.

"Dopo un'ora che sono iniziate le contrazioni, ho fatto l'epidurale per fortuna, va bene sentire il dolore, ma se c'è qualcosa che può alleviarlo meglio. Dopo l'epidurale non ho quasi sentito niente, sentivo una leggera pressione, mi ha dato una copertura del cento per cento. Ho fatto così un paio d'ore, verso la fine non potevo più essere coperta al cento per cento perché durante le spinte bisogna sentire la contrazione per spingere. Mi sono dilatata in pochissimo tempo", aggiunge Valentina Cabassi, spiegando di essere stata aiutata anche dallo sport praticato in gravidanza: "Mi hanno detto che essermi allenata in gravidanza ha facilitato il tutto".

Per quanto riguarda i momenti della nascita della piccola Sveva: "Quando l'ostetrica mi ha detto che era il momento di spingere sono scoppiata a piangere perché ho realizzato che avrei incontrato mia figlia di lì a poco. Mi ricordo un dolore pazzesco. Sveva è nata dopo tre spinte. Ho il ricordo che continuavo a dire a Matteo di non guardare durante le spinte. Matteo invece mi ha detto che ha visto proprio la testa uscire, ha visto lei con gli occhi spalancati e le braccia in alto. È una magia. Lei era stupenda, ci siamo innamorati subito".

Infine, a proposito della prima settimana da genitori, Valentina Cabassi dice: "Siamo estremamente felici. Abbiamo entrambi gli occhi a cuoricino da quando è nata. Io passo le mie giornate a fissarla". Insieme dal 2019, Ernia e Valentina Cabassi hanno annunciato di essere in attesa di una bambina lo scorso febbraio. "Fuori a luglio", ha scritto ironicamente il rapper per annunciare l'arrivo della figlia, nata il 7 luglio. "La nostra Sveva. Siamo innamorati persi, è una magia", è la didascalia del post in cui rendono noto di essere diventati genitori. La scelta del nome non è casuale. "Ti avrei chiamato Sveva fossi stata bambina. Perché ha il sapore di casa e sa di quello che siamo", canta Ernia nel suo brano Buonanotte.