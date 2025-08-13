Mediaset Infinity logo
Verissimo
13 agosto 2025

Stefano Gabbana, la dedica a Domenico Dolce: "Rimani per me l'uomo più importante della mia vita"

Lo stilista dedica parole d'affetto al collega e suo ex compagno, in occasione del 67esimo compleanno: "Caro Domenico ci conosciamo da 45 anni e fu subito amore"

domenico dolce stefano gabbana

"Caro Domenico ci conosciamo da 45 anni e fu subito amore": inizia così la dedica piena d'affetto di Stefano Gabbana al collega ed ex compagno Domenico Dolce, che il 13 agosto compie 67 anni.

"Iniziammo la nostra avventura nel 1984 con solo 2 milioni di vecchie lire, con l'aiuto della tua famiglia", prosegue Stefano Gabbana, 62 anni, che con Domenico Dolce nel 1984 ha aperto uno studio di consulenza stilistica per poi presentare l'anno successivo la loro prima collezione firmata Dolce&Gabbana.

"Abbiamo vissuto esperienze fantastiche sempre insieme, giorno e notte condividendo tutto", aggiunge Stefano Gabbana, che è rimasto legato a Domenico Dolce fino al 2004, continuando a lavorare insieme anche dopo la separazione. "Oggi tu sei felicemente fidanzato con un ragazzo fantastico e io pure, ma nonostante ciò rimani per me l'uomo più importante della mia vita", conclude Stefano Gabbana, firmandosi: "Il tuo amico e compagno d'avventura".

