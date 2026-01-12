Francesca Tocca, l'intervista in 100 secondi

"A me non è piaciuto che lui sia venuto qui a dire che io non ero felice, perché io avevo i miei motivi per non essere felice e lui li conosce bene": Francesca Tocca ha spiegato a Verissimo i motivi della separazione da Raimondo Todaro.



"Se manchi di rispetto e fai cose per cui non posso più avere fiducia in te, ma nonostante questo io provo ad andare avanti, è normale che a volte non mi trovi felice", afferma la ballerina, 36 anni



"Quando ci siamo lasciati per me l'amore non era finito", continua, e rivela: "Quando Raimondo è venuto qua a Verissimo, ha detto di essere single, in realtà è stato fidanzato in casa". La ballerina racconta di aver provato a uscire con un ragazzo per qualche settimana, ma oggi è single: "Ho bisogno di stare sola. Ho tanti spasimanti, ma non voglio nessuno".