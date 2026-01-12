Dal difficile racconto di Raffaella Fico della perdita del bambino che aspettava alla storia di Mariana Rodriguez fino alla verità di Francesca Tocca sulla fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 10 e domenica 11 gennaio.
Giuseppe Giofré ha presentato a Verissimo sua mamma Rossella: "Ha sempre creduto in me, nascondeva i soldi per pagarmi gli stage". Claudia Gerini ha rivelato: "Io e il mio compagno ci siamo presi una pausa".
Mario Lenti ha raccontato del suo rapporto con Gemma Galgani: "È innamorata di me, ma io non provo lo stesso sentimento".
Vanessa Incontrada ha parlato del matrimonio con il compagno Rossano Laurini.
Andrea Sempio ha raccontato la sua versione dei fatti sul caso Garlasco, in cui è indagato per omicidio in concorso.
Evelina Sgarbi ha commentato la decisione del Tribunale sulla vicenda che vede protagonista suo padre Vittorio.
Christian De Sica ha parlato della lunga storia d'amore con la moglie Silvia Verdone.
Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 10 e domenica 11 gennaio.