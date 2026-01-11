Vanessa Incontrada e il matrimonio con Rossano Laurini: "Ci sposeremo a fine estate 2026"

Vanessa Incontrada parla a Verissimo del matrimonio con il compagno Rossano Laurini, a cui è legata dal 2007 e con cui nel 2008 ha avuto il figlio Isal.



"Ci sposeremo a fine estate. Non sarà una cosa grande, sarà un matrimonio abbastanza intimo. Quel giorno vorrei accanto le persone più vicine a me che fanno parte della mia vita", afferma l'attrice e conduttrice, 47 anni.



Il matrimonio arriva dopo 17 anni di relazione e due di separazione. A proposito della decisione di tornare insieme al compagno, Vanessa Incontrada spiega: "Non era scritto da nessuna parte che tornassimo insieme dopo due anni. In due anni ci siamo messi in discussione su tante cose e ci siamo ritrovati. Stiamo vivendo adesso un momento bello ed emozionante".