Christian De Sica e i 50 anni d'amore con la moglie Silvia Verdone

Christian De Sica parla a Verissimo dei suoi 50 anni d'amore con la moglie Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone. "Io e Carlo andavamo a scuola insieme e andavo a fare i compiti a casa loro. Lì ho conosciuto Silvia", racconta l'attore e regista, 75 anni.



Sposati dal 1980, Christian De Sica e Silvia Verdone sono genitori di Brando (1983) e Maria Rosa (1987), quest'ultima li ha resi nonni di Bianca (2023). Del suo rapporto con la moglie oggi, dopo così tanti anni insieme, Christian De Sica dice: "Ridiamo ancora insieme e c'è molto rispetto. La cosa fondamentale per far durare un matrimonio è rispettarsi, se perdi il rispetto perdi tutto, siamo molto attenti a questo".



Christian De Sica ammette di essere un nonno innamoratissimo della nipotina Bianca: "Faccio con lei delle cose che non ho fatto con i miei figli. Quando fai i figli, sei giovane e proiettato sul lavoro. Quando diventi nonno, non hai più ansie del lavoro, di fare, di arrivare e ti sfoghi. Prendo spessissimo il treno per andare a trovarla. Spero che mia figlia con suo marito si trasferiscano a Roma per averli tutti vicini".