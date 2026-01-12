Andreas Muller, il video contro gli hater: "Criticate le mie figlie, siete rovinati"

Andreas Muller e Veronica Peparini

Andreas Muller ha condiviso sul suo profilo Instagram un video sfogo tramite il quale risponde ai cosiddetti "leoni da tastiera" che lo accusano di stare con Veronica Peparini nonostante sia gay e solo per comodo.

"Non è da me essere maleducato sui social, ma è arrivato il momento di dare spiegazioni - dice il ballerino nel video social rispondendo ad alcune calunnie subite in questi anni - Ho vinto Amici grazie a Veronica Peparini? Credo, ovviamente, che non abbia mai avuto questo potere e credo soprattutto che la mia vittoria è accaduta sotto gli occhi di tutti. Io di Veronica mi sono innamorato perché mi piace. Io capisco che siete abituati a coppie che nascono e scoppiano, a gossip, a matrimoni inutili, a finzioni sui social, ma se io mi sono innamorato della 'vecchia', come dite voi, è una colpa?".

"La cosa più importante è che con Veronica ho avuto le mie figlie - continua Andreas Muller rivolgendosi agli hater - che a detta vostra sono oscene, brutte, down, hanno dei problemi, non si possono guardare. Io capisco criticare il personaggio, il talento, dal momento in cui ho scelto di partecipare a un programma ed essere sotto gli occhi di tutti, ma arrivare addirittura a parlare male di due bambine... ragazzi, secondo me siete rovinati".

Ospite a Verissimo insieme a Veronica Peparini, Andreas Muller aveva affrontato il tema delle critiche e le accuse che venivano rivolte loro come coppia, soprattutto per la differenza di età: "Capisco che sia facile giudicare una storia come se fosse un film che vedi sui social. Capisco anche che non si può piacere a tutti. Però quando hai dalla tua parte la famiglia - i genitori, i figli -, ti senti completo, tutto il resto è un contorno. Chi ti apprezza bene, chi non ti apprezza amen".