Helena Prestes: "Pentita per non aver realizzato il sogno di papà"

Helena Prestes condivide a Verissimo il dolore dopo la scomparsa del papà, che di recente era stato colpito da un ictus. "Ero in treno quando mi ha chiamato mia sorella piangendo. Quel giorno, stranamente, avevo sbagliato treno, non mi era mai successo. Avevo da poco ripreso il treno giusto, quando ho ricevuto la chiamata. All'inizio non volevo crederci, accettarlo, ho finto di non capire. Quando ho messo giù il telefono, ho chiamato Javier".



È stato proprio il compagno a darle la forza di affrontare la realtà: "Ho richiamato le mie sorelle, che piangevano disperate. In quel momento non ho pianto, ho cercato di essere forte. Dopo sono stata malissimo". Helena Prestes ha avuto un rapporto difficile con il papà, segnato dalle violenze: "Non pensavo che mi sarebbe mancato così tanto e che mi sarei pentita così tanto di non aver fatto quello che lui mi chiedeva. Lui era un musicista e mi chiedeva di farlo venire in Italia. Io gli chiedevo di aspettare perché non era il momento giusto. Le nostre ultime conversazioni erano su questo. Mi sento in colpa per non aver realizzato il suo sogno".



Dopo il malore del padre, Helena Prestes era volata di corsa in Brasile, ma non è riuscita a tornare per il funerale del papà: "Non avrei fatto in tempo. L'ultimo saluto l'ho fatto in ospedale".